Câmara Municipal de Porto RealDivulgação

Publicado 01/07/2022 07:00

A Câmara Municipal de Porto Real entre, a partir de sexta-feira (1º de julho) em recesso parlamentar. Durante este mês, as atividades plenárias estarão suspensas, exceto para sessões extraordinárias convocadas pelo presidente da Casa e/ou a pedido do prefeito municipal.



A sede administrativa, a casa de acessibilidade, os gabinetes dos vereadores e todos os demais departamentos internos seguirão abertos e disponíveis com seu expediente normal de segunda a sexta, das 8h às 14h. O recesso parlamentar segue até o dia 31 de julho e a previsão para o retorno das sessões é dia 1º de agosto.

Segundo o presidente, Carlos Antônio de Lima. o recesso suspende apenas as sessões ordinárias, mas a Casa Legislativa segue de portas abertas para receber a população. "Nós, vereadores e vereadora, além das atividades plenárias, também cumprimos compromissos com os munícipes através de nossos gabinetes que, inclusive, permanecerão em funcionamento neste período”, informou.