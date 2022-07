Foto vencedora do concurso "Um olhar sobre o ambiente" - Sthefany Cristina Santos Pedro

Publicado 06/07/2022 18:29

Com 997 votos no site e nas redes sociais da prefeitura de Porto Real, a fotografia “A Aranha”, feita por Sthefany Cristina Santos Pedro, foi a grande campeã do concurso fotográfico “Um olhar sobre o ambiente”, promovido pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Porto Real. O resultado foi divulgado nesta quarta-feira (6). A ação fez parte das comemorações pelo dia Dia do Meio Ambiente, celebrado em 5 de junho.

O segundo lugar ficou com o registro “O Tucano”, de Eduarda Cristina da Silva, com 976 votos, e fechando o pódio: “Por do Sol”, de Carlos Átila Oliveira Martins, com 331 votos. A cerimônia de premiação será na sexta-feira (8). O primeiro colocado ganhará uma máquina fotográfica instantânea e o 2º e 3º lugar serão premiados com um kit Ring Ligth.

O secretário de Meio Ambiente, Mauro Ettore, explicou que, além das três fotos premiadas, as outras sete melhores fotos selecionadas pela banca do concurso serão expostas na Casa do Imigrante, no Horto Municipal e divulgadas nas redes sociais.