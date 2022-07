Publicado 08/07/2022 18:10

Já estão abertas as inscrições para a edição 2022 do Formare, uma parceria entre a Prefeitura de Porto Real e a empresa Stellantis. O programa tem como objetivo a capacitação de jovens entre 17 e 18 anos, através do curso de Assistente de Operações Automotivas Industriais. Os interessados devem se inscrever até o dia 10 de julho de forma on-line.