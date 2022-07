Material estava guardado dentro de uma mochila no quarto do suspeito - Divulgação

Publicado 13/07/2022 14:44

A Polícia Militar (PM) apreendeu nesta quarta-feira (13) uma grande quantidade de pinos de cocaína, um revólver e munições dentro da casa de um suspeito em Porto Real. A residência fica no bairro Ettore.

Segundo a PM, os agentes receberam a denúncia de que o suspeito, de 24 anos, havia recebido uma carga de drogas. Quando chegaram na casa, o mesmo não foi encontrado, mas o pai dele autorizou a busca na residência.

No quarto do jovem foi encontrada uma mochila com drogas. Foram apreendidos 962 pinos de cocaína, 500 pinos vazios, um revólver calibre 38, sete munições, uma balança e um celular.

O jovem também realizava o monitoramento da rua com câmeras de segurança para evitar ser capturado. O caso foi registrado na 100ª Delegacia Policial de Porto Real.