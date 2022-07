Para evitar aglomerações, há necessidade de agendamento prévio, que deverá ser feito pelo site do Detran ou pelo teleatendimento - Alexandre Simonini

As cidades de Porto Real e Resende recebem neste sábado (16)o 60º mutirão de serviços do Detran RJ. Serão disponibilizadas vagas para os serviços de identificação civil e habilitação. Para participar, é preciso agendar pelos números (21) 3460-4040, 3460-4041 ou 3460-4042, das 6h às 21h, ou pelo site do Detran (www.detran.rj.gov.br).

Em Resende, serão oferecidos os serviços de habilitação, como primeira habilitação, renovação de CNH, mudança ou adição de categoria, alteração de dados ou troca da permissão para dirigir (PPD) para a carteira definitiva. Em Porto Real, o mutirão vai atender os moradores interessados na emissão da carteira de identidade.