Foram vacinados 46 cães e oito gatos. - Regiane Real

Publicado 26/07/2022 16:16

A Secretaria Municipal de Saúde de Porto Real, através da Vigilância Sanitária, iniciou, na segunda-feira (23), a vacinação antirrábica a domicílio. O primeiro bairro contemplado com o novo modelo de campanha foi o Vila Real. Foram vacinados 46 cães e oito gatos.



Os moradores do bairro que não conseguiram vacinar nesta data, devem se dirigir aos bairros Ettore e Village, onde serão atendidos no mês de agosto.

"A raiva é uma zoonose e a vacina antirrábica é a única forma de prevenir a enfermidade e manter os pets saudáveis. Além disso, essa é uma doença que também pode afetar o ser humano", destaca Cássia Pitasse da Cunha, coordenadora da Vigilância Sanitária.