Publicado 12/08/2022 18:10

A Secretaria Municipal de Saúde de Porto Real confirmou nesta sexta-feira (12) que está investigando um caso suspeito de varíola dos macacos (monkeypox). O paciente está cumprindo isolamento domiciliar e segue sendo acompanhado por profissionais de saúde do município, enquanto aguarda o resultado do teste.

A orientação aos moradores é que, em caso do aparecimento de sintomas como febre, calafrios, dor de cabeça, mal-estar, cansaço, mas principalmente, lesões na pele, procure imediatamente uma unidade de saúde. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (24) 3353-4899.

De acordo com o Ministério da Saúde (MS), a varíola dos macacos é uma doença causada por um vírus, que foi diagnosticada pela primeira vez na década de 60. Ela foi identificada primeira nos macacos e, por isso, ficou conhecida no mundo científico como “varíola dos macacos”, mas, atualmente, não tem nada a ver com os animais.

A principal forma de transmissão da varíola dos macacos é por meio do contato, seja pela pede, secreções ou por objetos pessoais do paciente infectado. Por isso, a forma mais eficaz de se proteger é evitar o contato direto com pessoas contaminadas, segundo o MS.