Horto Municipal de Porto RealDorinha Lopes

Publicado 13/08/2022 09:00

Para celebrar o Dia dos Pais neste domingo (14), a prefeitura de Porto Real realiza mais uma edição do Domingão no Horto, no Horto Municipal, no bairro Jardim Real. O evento acontece a partir das 9 horas. O evento também contará com o Sine Itinerante, Feira de Artesanato, participação do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) e oficina de artes para crianças.

Nesta edição, além do tradicional almoço italiano, os pais e filhos também vão curtir o dia com um festival de prêmios realizado pela Igreja Nossa Senhora das Dores. Também haverá vacinação contra a covid-19 das 9h às 12h.

No Domingão no Horto, os pais de pets também poderão se divertir com o Encontro do Amicão, onde os tutores poderão levar os seus animais de estimação. Além disso, os visitantes também vão contar com a Feira de Adoção Animal com cães e gatos à disposição para uma nova família.