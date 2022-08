Material encontrado dentro de mochila no bairro São José - Divulgação

Material encontrado dentro de mochila no bairro São JoséDivulgação

Publicado 22/08/2022 16:32

A Polícia Militar (PM) apreendeu, no sábado (20), um farto material que teria sido utilizado por criminosos durante uma troca de tiros com agentes na madrugada do mesmo dia em Porto Real. Foram apreendidos carregadores e munições no bairro São José.