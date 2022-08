Publicado 29/08/2022 16:55

Um homem, de 27 anos, sofreu uma tentativa de homicídio na noite de domingo (28) em Porto Real. O caso aconteceu no bairro Village. Segundo a Polícia Militar (PM), os agentes foram chamados no Hospital Municipal São Francisco de Assis, porque um paciente tinha dado entrada na unidade esfaqueado.

No local, a vítima contou que havia entrado em luta corporal com o cunhado e a namorada. Ele disse que os suspeitos dispararam com arma de fogo contra ele e desferiram golpes de faca. Segundo a unidade, ele sofreu uma fratura no fêmur, passou por cirurgia e está internado, sem risco de morte.

Os policiais foram até a casa dos suspeitos, mas eles não foram encontrados. A arma e a faca não foram encontrados. Durante buscas na residência, foram apreendidos munições e drogas. O caso está sendo investigado pela 100ª DP de Porto Real.