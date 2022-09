Próxima etapa é que todos os setores passem por essa ampliação - Fabiano Sabino

Publicado 20/09/2022 17:00

A Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Turismo de Porto Real (SMECT), por meio da Diretoria de Tecnologia, iniciou o processo de ampliação da rede de internet nas escolas públicas municipais. O objetivo é garantir a melhoria da infraestrutura nas unidades, principalmente para suprir as necessidades criadas pela pandemia da Covid-19.

Foi realizado um processo licitatório para proporcionar o acesso a internet em todo o prédio escolar e não mais apenas nas salas administrativas, como era feito antigamente. "Hoje em dia a internet é uma ferramenta essencial para que os professores e a equipe técnico-pedagógica possam realizar um trabalho melhor e que beneficie diretamente a comunidade escolar", disse a subsecretária, Giovana Oliveira.

Segundo o prefeito Alexandre Serfiotis, a medida visa melhorar os resultados no processo de ensino e aprendizagem, principalmente no período pós-pandemia. "A próxima etapa é que todos os setores passem por essa ampliação, fortalecendo cada vez mais o trabalho do servidor público e elevando a qualidade do serviço prestado à nossa população", finaliza.