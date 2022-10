Logística - Reprodução internet

Publicado 05/10/2022 05:00

A Prefeitura de Porto Real, em parceria com a Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan), abre, nesta quarta-feira (5), as inscrições para 20 vagas do curso gratuito qualificação profissional de Assistente de Operações Logísticas. Mais informações no telefone (24) 3353-4042.

Para se candidatar, o morador deve ter 18 anos ou mais e possuir o 7º ano do Ensino Fundamental. As inscrições acontecem na sede da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda, na Rua Estevam Domingos Pederassi, 164, Centro, das 8h às 17h.

No ato da inscrição é preciso entregar apresentar os seguintes documentos: RG, CPF, comprovante de residência e comprovante de escolaridade do Ensino Fundamental. A previsão para início das aulas é dia 10 de outubro. O curso será realizado no Ciep 487, no bairro Freitas Soares.