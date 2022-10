Horto Municipal de Porto Real - Divulgação

Publicado 07/10/2022 14:54

A Prefeitura de Porto Real realiza no próximo domingo (9) mais uma edição do “Domingão no Horto”. O evento acontece no Horto Municipal, no bairro Jardim Real, a partir das 9 horas. Serão ofertadas diversas ações de lazer e cultura aos moradores.

No local, os visitantes podem conferir a Feira de Artesanato, além de atividades para crianças com troca de figurinhas da Copa do Mundo. Também será realizada uma Feira de Adoção Animal e uma caminhada com os pets.

Durante o almoço, os moradores podem conferir um festival de massas por R$ 20. Para entreter, o Palhaço Risadinha faz uma apresentação especial. Das 9h às 16h, o evento conta ainda música ao vivo.