Quatro cachorros foram encontrados magros, doentes e presos. - Divulgação

Publicado 10/10/2022 09:09

Quatro cachorros em condições de maus-tratos foram resgatados na sexta-feira (7) em Porto Real. Os animais foram encontrados presos, sem alimentação e no meio das fezes e urina no pátio de uma empresa na Avenida Dom Pedro II, no Centro.

Segundo o Disque Denúncia, agentes da Unidade de Policiamento Ambiental do Parque Estadual da Serra da Concórdia, de Valença, foram verificar uma denúncia de que animais eram mantidos presos e em condições insalubres em um canil dentro de uma empresa.

Ao chegaram, os maus-tratos foram registrados e documentados através de vídeos e fotos. A filha do proprietário e representante da empresa autorizou a entrada dos policiais. Os animais estavam com aspecto de doentes. O pátio estava sujo, com fezes espalhadas, mau cheiro e sem nenhuma alimentação ou água.

A responsável e um funcionário foram até a 100ª Delegacia Policial de Porto Real para o registro da ocorrência. Na unidade, eles foram orientados a manter o ambiente da mesma forma para que a perícia fosse feita. Porém, quando os policiais civis foram até a empresa, o local estava limpo e os animais soltos e alimentados.

Mesmo assim, os quatro cachorros foram recolhidos por uma equipe da Guarda Ambiental de Porto Real e encaminhados ao Centro Integrado de Recolhimento, Assistência e Controle de Animais (CIRAC), em Bulhões.

O Linha Verde, programa do Disque Denúncia voltado para o meio ambiente, solicita a ajuda da população para denunciar crimes ambientais em todo o Estado do Rio. Por telefone, as denúncias podem ser feitas pelos números 0300-253-1177 e pelo WhatsApp através do (21) 99973-1177. O anonimato é garantido.