Campanha Nacional de Multivacinação e PoliomieliteReprodução/Internet

Publicado 19/10/2022 20:07

A Secretaria Municipal de Saúde de Porto Real prorrogou até o dia 31 de outubro as Campanhas de Multivacinação e da Poliomielite em crianças e adolescentes. Moradores acima de três anos também podem se imunizar contra a covid-19.

O atendimento será voltado para dois públicos: crianças menores de cinco anos devem se vacinar contra a paralisia infantil. Os adolescentes menores de 15 anos devem tomar as vacinas de rotina.

Para isso, basta o responsável acompanhar a criança até a Unidade de Saúde da Família (USF) do bairro, das 8h30 às 16h, com o Cartão do SUS e a caderneta de vacinação em mãos.