Alunos de Porto Real criam aplicativo para estimular a leituraDivulgação

Publicado 14/10/2022 18:00 | Atualizado 14/10/2022 18:52

Estudantes do Colégio Estadual República Italiana, em Porto Real, desenvolveram um aplicativo com o objetivo de incentivar o hábito da leitura nos jovens brasileiros. A iniciativa nasceu neste ano letivo, na "Sala Maker" da unidade, um espaço tecnológico que a Secretaria de Estado de Educação implementou nas escolas da rede. A sala é destinada à prática de incentivo à criatividade, ao estudo de projetos e à aproximação dos estudantes com o mercado de trabalho.

O aplicativo "Lettura" está disponível os sistemas Android e IOS. O nome homenageia descendentes italianos de Porto Real, cidade conhecida como primeira colônia italiana do Brasil. O usuário que instalar o aplicativo poderá dar dicas de livros que já leram, podendo ser divididos em categorias como infantil, romance, aventura, religioso, autoajuda, fantasia, terror e suspense.

Robson Paulino da Silva, professor de Empreendedorismo, foi o responsável por orientar os alunos a darem vida ao “Lettura”. "O aplicativo foi uma forma de unir o gosto pela leitura às novas tecnologias indispensáveis nos dias de hoje. A ideia foi fazer o caminho oposto. Ao usar o aparelho estamos incentivando a leitura de livros. Além, claro, de prepararmos esse aluno para a 4ª Revolução Industrial, que engloba um amplo sistema de tecnologias avançadas nas quais, eles estão inseridos", afirma.

A responsabilidade de administrar e manter ativo o aplicativo é dos estudantes. "Ao criar o Lettura abrimos nossas mentes em relação à leitura, pois ela é essencial e preciosa para todos. Com o aplicativo, conseguimos incentivar mais estudantes a ler livros legais", diz Brunna Souza da Costa, de 17 anos. "Os alunos que gostam de ler vão poder acessar o app para ver o resumo do livro. Sem contar que foi ótimo colocar a mão na massa e aprender sobre a tecnologia", define Eduarda Oliveira dos Santos, de 19 anos.