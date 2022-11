Projeto incentiva alimentação saudável através de horta cultivada por alunos - Divulgação

Publicado 17/11/2022 15:00 | Atualizado 17/11/2022 19:04

Um projeto realizado no Centro Educacional Infantil Municipal (CEI) Maria de Lourdes Ferreira, no bairro Freitas Soares, em Porto Real, vem incentivando hábitos saudáveis nas crianças da instituição. A iniciativa começou em agosto desse ano com o objetivo de inserir no dia a dia uma boa alimentação, além de contato com a natureza e de noções de preservação ambiental.

Durante o projeto, as crianças participam de todo o processo, desde a parte da construção dos canteiros, plantio e cultivo, até a colheita de verduras. O programa conta com o apoio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural (SMDR), que forneceu as mudas e ajudou na preparação dos canteiros.

A primeira colheita já foi realizada. Agora, as verduras serão usadas para consumo próprio do Centro Educacional. A ideia é expandir a ideia para outras unidades escolares. Para isto, é necessário que a direção das escolas procurem a SMDR para a implantação do projeto.