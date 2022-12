Primeiro evento foi no bairro Freitas Soares - Divulgação

Publicado 02/12/2022 07:00 | Atualizado 02/12/2022 09:39

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda de Porto Real realiza nos dias 2 e 3 de dezembro, sexta e sábado, a II Feira do Empreendedorismo a partir das 14h. No domingo (4), às 12h. O evento será no Horto Municipal, no bairro Jardim Real.

Segundo a secretária de Desenvolvimento Econômico, Viviane Gonçalves, a iniciativa deve reunir lojistas de diversos setores. “Nosso objetivo é alavancar as atividades econômicas, sendo um importante momento para reunir a população e criar uma aproximação com as lojas de vários segmentos”.

A Feira conta também com uma programação cultural, com apresentação da Banda Jeito de Ser, Show com Vinicin e participação de Pedrão, banda Tatoo Gibis, Os Kamikazzes, e a dupla Julinho Marassi e Gutemberg. O local terá food trucks, feira de artesanato e brinquedos infantis.

Na sexta, o evento terá a transmissão ao vivo em um telão do jogo Brasil x Camarões, a partir das 16h. Já no domingo, a festividade estará por conta do Motoclube Porto Real. Serão oferecidas aulas de zumba e apresentação do grupo Vem Dançar Comigo.