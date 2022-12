Suspeito de roubo morre em confronto com a polícia na Via Dutra - Divulgação

Publicado 29/12/2022 18:00 | Atualizado 29/12/2022 21:40

Um adolescente suspeito de roubo, de 17 anos, foi morto durante uma perseguição com as polícias Militar e Rodoviária Federal (PRF) na tarde desta quinta-feira (29) na Via Dutra, em Porto Real. Dois jovens, de 23 e 25 anos, foram presos. Um terceiro conseguiu fugir para uma área de mata.

Segundo a Polícia Militar (PM), os agentes foram verificar uma denúncia de que ladrões haviam roubado uma kombi com mercadorias no bairro Fazenda da Barra III, em Resende. O motorista foi deixado em Bulhões e os criminosos fugiram.

Os policiais fizeram um cerco na localidade. O carro dos suspeitos acessou um retorno da Via Dutra, na altura de Porto Real. Neste momento, policiais rodoviários federais também começaram a acompanhar a fuga, quando o carro bateu no canteiro na rodovia e três suspeitos desceram tentando fugir.

Um dos suspeitos do roubo, que estava com uma pistola de airsoft, de acordo com a PRF, foi atingido e morreu. Os outros dois foram capturados e levados para a 89ª DP de Resende. A kombi foi localizada no distrito de Bulhões.