Porto Real inicia obra para evitar deslizamentos no Jardim das AcáciasFabiano Sabino

Publicado 27/01/2023 19:48

Para evitar deslizamentos de terra durante as chuvas, a Secretaria de Obras e Serviços Públicos (SMOSP) de Porto Real iniciou a construção de um muro de arrimo na Rua Projetada, próximo às Ruas 13 e 22, no bairro Jardim das Acácias.

A extensão da obra será realizada a cada 10 metros, para garantir a durabilidade dos serviços. A finalização do projeto ainda contará com uma canaleta para escoamento de águas pluviais e o calçamento paralelo à via.