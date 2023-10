Porto Real planeja ação de segurança na Expo Real - Divulgação

Publicado 26/10/2023 11:02

Representantes da Polícia Militar (PM) se reuniram na quarta-feira (25) no Palácio 5 de Novembro, em Porto Real, para tratarem da segurança pública na Expo Real, que será realizada entre os 3 e 5 de novembro. Participaram o subcomandante do 37° BPM, Major Abelheira; o chefe da seção de Planejamento Operacional, Capitão Vaz; e o subtenente Sérgio, Adjunto da seção de Planejamento Operacional.

Segundo o secretário de Governo, Augusto Serfiotis, o encontro serviu para estreitar as relações entre a cidade e a PM e para organizar toda a estrutura para os dias de evento. "Nosso bate papo foi importante, pois traçamos o planejamento para a Expo Real. Um evento tão grande como este, precisa ter uma grande estrutura de segurança também. Saímos contentes com a reunião e com a certeza de que o 37° BPM vai estar operando nas ruas e arredores do Parque de Exposição".

De acordo com a Polícia Militar, a Expo Real, que já é tradição na região, vai atrair inúmeros turistas e será importante garantir a segurança dos moradores da cidade e de seus visitantes. "Vamos montar um planejamento diferenciado, com um contingente reforçado para atuar em prol da população de Porto Real e dos visitantes. Nós estamos acostumados com grandes evento e vamos garantir todo o suporte de segurança na Expo Real", concluiu o subcomandante do 37° BPM, Abelheira.