A 23ª Expo Real Porto Real 2025 acontece entre os dias 7 e 9 de novembro - Foto: Divulgação

A 23ª Expo Real Porto Real 2025 acontece entre os dias 7 e 9 de novembroFoto: Divulgação

Publicado 30/10/2025 12:08

Porto Real - A cidade de Porto Real se prepara para celebrar seus 30 anos de emancipação político- dministrativa com uma programação repleta de grandes shows e atrações para toda a população. A 23ª Expo Real Porto Real 2025 acontece entre os dias 7 e 9 de novembro, no Parque de Exposições, na Av A - Polo Empresarial de Porto Real, e promete ser uma das maiores edições já realizadas, com entrada gratuita.

A festa contará com grandes nomes da música nacional. No dia 7 de novembro, quem abre o evento é Ana Castela, seguida por Luan Santana, que se apresenta no dia 8, e encerrando a programação, o cantor

Natanzinho Lima, no dia 9 de novembro. Além dos shows principais, a estrutura do evento contará com praça de alimentação, parque de diversões, camarote e banheiros, garantindo conforto e lazer ao público.

O prefeito Alexandre Serfiotis destacou que a festa está sendo planejada com muito carinho para a população e visitantes, ressaltando o novo Parque de Exposições, que possui uma localização privilegiada e

capacidade ampliada para receber um número ainda maior de pessoas. “Nossa Expo Real cresce a cada ano e tem o objetivo de celebrar a história, a cultura e o desenvolvimento de Porto Real. Este ano teremos uma programação especial, com grandes artistas e estrutura gratuita para toda a população”, afirmou o prefeito.

O presidente da Comissão de Festas e Eventos, Augusto Serfiotis, responsável pela organização, informou que toda a montagem do evento seguirá os padrões de segurança e acessibilidade. “Queremos proporcionar

uma experiência completa, reunindo música, lazer e convivência familiar”, reforçou o secretário.

O evento conta com patrocínio da TurisRio, Secretaria Estadual de Turismo, e Governo do Estado do Rio de Janeiro e realização da Prefeitura de Porto Real.

2ª Expo Gospel Porto Real 2025 abre a programação festiva da cidade

Antes da Expo Real, Porto Real também sediará a 2ª Expo Gospel, nos dias 31 de outubro e 1º de novembro, no Parque de Exposições. O evento reunirá grandes nomes da música gospel nacional e atrações infantis.

No dia 31 de outubro, sobem ao palco Sarah Beatriz e a dupla Jefferson & Suellen. Já no dia 1º de novembro, será a vez do grupo 3 Palavrinhas, Anderson Freire e Isaias Saad encerrarem o evento em grande estilo.

A Expo Gospel tem como objetivo promover momentos de fé, louvor e união familiar, sendo uma oportunidade para o público cristão da região celebrar juntos.

Com entrada gratuita, o evento conta com o incentivo da FUNARJ, apoio institucional da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro, patrocínio da Secretaria de Turismo do Estado do Rio de Janeiro e realização da Prefeitura de Porto Real.