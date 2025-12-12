Mais de 270 alunos participaram da formatura no ano de 2025 - Foto: Fabiano Sabino

Porto Real - Muita alegria e emoção tomaram conta da formatura do Programa Educacional de Resistência às Drogas, o Proerd, que aconteceu nesta terça, 09, no Ginásio Gustavão. Desenvolvido pela Polícia Militar em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, o Programa busca a prevenção ao uso de drogas e à violência.

Reconhecido pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC), o Proerd é considerado um exemplo de sucesso na prevenção ao uso de drogas e à violência no Brasil e neste ano de 2025, um total de 272 alunos se

formaram. Além disso, a cerimônia contou com a premiação da Redação Destaque, que foi conferida ao aluno Iago, da Escola José Ferreira.

“O objetivo do Proerd é educar crianças e adolescentes sobre os riscos do uso de drogas e da violência, promovendo a cidadania, a autoestima e a responsabilidade social”, explica a secretária de Educação Maria

Madalena, detalhando que o Proerd é voltado para os alunos do 5º Ano do Ensino Fundamental.

O Proerd é ministrado por policiais militares treinados e capacitado para trabalhar com jovens, e é oferecido gratuitamente às escolas públicas e privadas. “O programa é baseado em uma abordagem preventiva e

educativa, com o objetivo de ajudar os jovens a desenvolver habilidades para tomar decisões saudáveis e evitar comportamentos de risco”, explica Sargento Nunes, policial e professor no Programa.