Estação Cultural de Quatis recebe exposição sobre moradores ilustres - Divulgação

Estação Cultural de Quatis recebe exposição sobre moradores ilustresDivulgação

Publicado 03/01/2023 07:00

Com o objetivo de resgatar a cultura e o reconhecimento histórico, a Estação Cultural de Quatis recebe a exposição ‘Quatis os Rostos de Suas Palavras’, do artista Laurens L.R. A mostra possui caricaturas de figuras marcantes da cidade.

As obras ficarão expostas até o dia 3 de janeiro na Estação Cultural, localizada na Antiga Estação Ferroviária, que fica na Rua Coronel José Leite, no bairro São Benedito. As visitas podem ser realizadas de segunda a sexta-feira, das 8h às 17 horas.

Durante o lançamento, um documentário, que mostrava relatos das figuras retratadas nas obras, foi apresentado. A apresentação relembrou alguns momentos históricos e marcantes de Quatis, como o processo de emancipação política-administrativa do município.