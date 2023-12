Quatis realiza Feira Literária Infantil neste fim de semana - Divulgação

Publicado 08/12/2023 11:59

Com o objetivo de promover o hábito da leitura e estimular a imaginação das crianças, Quatis realiza a partir desta sexta-feira (8) até domingo (10) a Feira Literária Infantil (FLIQUA). O evento acontece das 9h às 18h, na Praça Cílios do Paraíba, no bairro Jardim Polastri.

A feira contará com uma programação diversificada de atividades educativas e culturais para crianças e suas famílias, incluindo contação de histórias, oficinas e sessões de autógrafos com autores.

A FLIQUA surgiu com a missão promover o acesso à cultura e à educação por meio da literatura, buscando despertar o interesse dos pequenos pelo mundo fascinante da literatura, contribuindo assim para o desenvolvimento cognitivo e emocional das crianças, incentivando o hábito da leitura desde cedo.