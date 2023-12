Comunidade quilombola de Santana recebe visita do Papai Noel - Divulgação

Publicado 21/12/2023 19:18

Pelo terceiro ano consecutivo, a comunidade quilombola de Santana, em Quatis, recebeu a visita do Papai Noel. Nesta semana, o bom velhinho foi até a Escola Municipal Quilombola de Santana Irmã Elizabeth Alves e fez a alegria dos alunos e dos moradores da localidade.

Na ação, houve entrega de presentes para as crianças, que contou com diversos brinquedos para garantir a diversão dos pequenos. A visita do Noel também rendeu muitas gostosuras com distribuição de pipoca e refrigerante para toda a família.

A chegada do Noel à comunidade é uma iniciativa da Prefeitura, por meio de um conjunto entre as secretarias municipais de Assistência Social e Educação.