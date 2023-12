Quatis lança projeto de atividades esportivas - Reprodução internet

Publicado 13/12/2023 14:00 | Atualizado 13/12/2023 14:30

Com o objetivo de promover mais qualidade de vida e incentivar a prática de esportes, as secretarias de Cultura, Esporte e Turismo (SMCET) e de Saúde (SMS) de Quatis abriram as inscrições para um novo projeto: o “Esporte é Mais Saúde”. Os interessados devem se inscrever até o dia 15 de dezembro.

A iniciativa contará com 24 atividades, que vão atender cada faixa etária de moradores de Quatis (incluindo os distritos) com idade mínima de 6 anos. Nesta primeira fase, o projeto iniciará com 10 modalidades, são elas: caminhada, corrida, treinamento funcional, corrida Kids e Teen, capoeira, hit dance, danças urbanas e dança de salão, balé, práticas motoras infantil e yoga. Os locais de realização de cada atividade ainda serão definidos.



Para se inscrever, os moradores devem ir até uma Unidade de Saúde com os documentos: cartão SUS atualizado, RG e CPF, comprovante de residência e cartão de vacinação. As crianças e adolescentes devem estar acompanhados do responsável e apresentar certidão de nascimento.