Publicado 22/10/2024 13:00 | Atualizado 22/10/2024 21:59

O Sebrae, em parceria com a Prefeitura de Quatis, abriu as inscrições para a palestra “Como vender para as escolas do município através do PDDE”, que será realizada no dia 23 de outubro, às 16h, no Centro de Atendimento ao Trabalhador e Empreendedor (CATE), na Rua Nossa Senhora do Rosário, nº 185, no Centro.

Os interessados devem se inscrever gratuitamente através do WhatsApp (24) 99860-0685. O objetivo é fornecer conhecimento e capacitar os empreendedores para o desenvolvimento na área educacional e financeira, visando o Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), do Ministério da Educação (MEC).