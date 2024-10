Sebrae promove palestra sobre vendas de Natal - Reprodução internet

Sebrae promove palestra sobre vendas de NatalReprodução internet

Publicado 14/10/2024 10:00 | Atualizado 14/10/2024 15:23

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico Urbano e Rural de Quatis (SMDEUR), em parceria com o Sebrae, promove nesta segunda-feira (14) uma palestra sobre preparativos para as vendas de Natal.

O evento acontecerá às 18h30, no Centro de Atendimento ao Trabalhador e Empreendedor (CATE) de Quatis, que fica na Rua Nossa Senhora do Rosário, nº 185, no centro da cidade.

A palestra será gratuita e aberta ao público. Para participar, os interessados devem realizar as inscrições através do WhatsApp do CATE pelo telefone (24) 99860-0685.