Publicado 01/10/2024 21:16

Quatis - Na manhã de sexta-feira (27), o Centro de Atendimento LGBTQIAPN+ de Barra Mansa, em colaboração com o Programa Justiça Itinerante do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ), participou de uma iniciativa em Quatis (RJ).

Durante a ação, foram realizadas duas cerimônias de casamento civil entre casais homoafetivos e efetuadas oito requalificações civis, permitindo a modificação de pronome e sexo nos documentos, assegurando a integração social dos envolvidos.



O diretor de Proteção Social Especial de Barra Mansa, Thiago Félix, enfatizou a relevância dessa ação conjunta com o Programa Justiça Itinerante, destacando que a formalização da identidade de gênero e a possibilidade de casamento ampliam o respeito e a dignidade entre as pessoas, contribuindo para reduzir a discriminação.



O secretário de Assistência Social e Direitos Humanos, Fanuel Fernando, ressaltou o compromisso da Secretaria com a diversidade e inclusão. Ele frisou que o objetivo da equipe é garantir que todos, independentemente de gênero, cor ou qualquer outro fator, sejam tratados de maneira igualitária e respeitosa.



Ao longo do evento, a equipe envolvida mostrou o empenho em garantir que direitos civis fossem efetivados, principalmente no que tange ao reconhecimento formal de identidades de gênero e às uniões civis de casais homoafetivos. A parceria entre o Centro de Atendimento LGBTQIAPN+ e o Programa Justiça Itinerante visa fortalecer o combate à discriminação e promover a igualdade.



Assim, o trabalho realizado em Quatis evidencia o compromisso de Barra Mansa com a promoção dos direitos humanos, especialmente no que diz respeito ao respeito pela diversidade e à valorização das diferenças dentro da sociedade.