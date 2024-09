Entrevista exclusiva com o candidato Aluísio D'Elias - Foto: Divulgação

Publicado 02/09/2024 18:29

Quatis - A partir desta segunda-feira (2) o Jornal O Dia inicia a publicação das entrevistas com os dois candidatos a prefeito de Quatis (RJ). As perguntas e os prazos foram os mesmo para ambos.

Nesta segunda, publicaremos a entrevista com o candidato Aluísio D'Elias do Partido Progressistas. Ele tem 44 anos, é casado, foi eleito vereador em 2016 e assumiu a prefeitura de Quatis em 2021.

O DIA - Quais são as propostas para a saúde da cidade?



Aluísio D'Elias - "A saúde é uma das áreas que vem sendo tratada com maior prioridade nos últimos quatro anos e nosso compromisso é continuar avançando. Expandimos o Sistema Integrado de Saúde, construímos e reformamos 70% das unidades de saúde. Pretendemos prestar atendimento na Clínica da Família, 24 horas por dia, atendendo às necessidades da população a qualquer momento. Além disso, está presente no nosso plano de governo a construção de uma Policlínica, a reforma do Centro Odontológico, a finalização das obras do Centro de Apoio Diagnóstico. Quando assumimos a prefeitura, em 2021, a saúde pública contava com apenas dois clínicos gerais, agora temos uma equipe de 10 profissionais. Ampliamos significativamente o atendimento especializado, passando a oferecer 20 especialidades médicas, oferecemos cursos de formação continuada para nossos profissionais, mas não queremos parar por aí, nosso objetivo é trazer e fazer ainda mais. Diminuindo o tratamento fora do domicílio em outras cidades. Ressaltamos que nossa maior conquista até o momento é a construção do Hospital Municipal, o Hospital do Povo. Esse sem dúvida será um marco histórico para Quatis. Esse hospital consolidará o compromisso da nossa administração com a saúde pública e elevará o padrão de atendimento, garantindo que todos os cidadãos tenham acesso a cuidados de saúde de alta qualidade, já contamos com o recurso estadual para esta obra, estamos em fase de processo licitatório para contratação da empresa executora da obra."



O DIA - Quais são os projetos para o desenvolvimento econômico e infraestrutura do município?



Aluísio D'Elias - "Hoje, os maiores empregadores de Quatis ainda são; a prefeitura e o comércio, queremos mudar essa realidade, proporcionando mais autonomia e oportunidades para os nossos moradores. Nosso foco é fomentar um ambiente favorável ao empreendedorismo e à criação de novos negócios.

Para isso, a implantação da Zona Especial de Negócios (ZEN) será intensificada, visando atrair investimentos e gerar mais empregos para a população local. A ZEN que estava por anos abandonada, agora já recebeu as obras de infraestrutura, em breve teremos a instalação de empresas de pequeno e médio porte, gerando emprego e renda na cidade. Também fortaleceremos a Sala do Empreendedor, em parceria com o SEBRAE, oferecendo suporte e orientação para quem deseja iniciar ou expandir seu próprio negócio.

Além disso, queremos incentivar o surgimento de startups e promover programas de capacitação técnica para preparar nossa mão de obra para os desafios do mercado. O fortalecimento do Balcão de Empregos será uma prioridade, facilitando a conexão entre empresas e trabalhadores, e ajudando a reduzir o desemprego. No campo da economia rural, vamos continuar com os projetos “Campo Forte” e “Horta Urbana”, junto aos programas parceiros do SEBRAE, EMATER, entre outros, como o melhoramento genético do gado e cursos de aperfeiçoamentos que são fundamentais para o desenvolvimento sustentável e para o fortalecimento da agricultura local. E principalmente realizando a manutenção efetiva das estradas rurais, pois são essenciais para o escoamento da produção. Acreditamos que, com essas iniciativas, Quatis se tornará um polo de crescimento equilibrado, capaz de atrair investimentos e proporcionar uma melhor qualidade de vida para todos os seus cidadãos."



O DIA - Em relação à educação, há alguma proposta a ser implantada a partir de 2025?

Aluísio D'Elias - "A educação é um dos principais pilares da gestão Aluísio d’Elias e é uma área que exige a máxima atenção. Como professor da rede pública ele entende a realidade vendo de perto as necessidades. Fortalecer a qualidade do ensino e reforçar ainda mais o aporte pedagógico, no reforço escolar, no conteúdo, para que os estudantes tenham a capacidade de dominar as habilidades básicas necessárias, que preconiza o MEC.

Quatis se tornou referência de ensino. A construção de uma base sólida, fez com que a nossa educação se tornasse uma das melhores na região Sul Fluminense. O investimento em tecnologia continuará sendo prioridade. Criaremos laboratórios de informática e o uso de ferramentas digitais em sala de aula, preparando nossos alunos para os desafios de um mundo cada vez mais tecnológico. Hoje já contamos com aulas gameficadas, alunos do 1º ao 9º ano utilizam tabletes no Programa Aprendizagem Interativa.

Nosso objetivo é construir mais unidades escolares, ampliar os programas de avaliação escolar, possibilitando uma análise detalhada do desempenho dos estudantes e identificando rapidamente as áreas que precisam de reforço. Garantiremos a continuidade na entrega dos materiais didáticos exclusivos, uniformes e kits de material escolar. Hoje, atendemos mais de 20 rotas no transporte escolar, atendendo desde as crianças na creche até os jovens e adultos (EJA). A merenda de qualidade, que já é uma realidade, pois sabemos que a boa alimentação é essencial para o desenvolvimento e o bem-estar dos nossos alunos.

Além de garantir a reforma e/ou ampliação das unidades escolares, a infraestrutura das escolas é primordial para um ambiente saudável para os alunos e profissionais que ali trabalham."