Publicado 30/08/2024 15:46 | Atualizado 30/08/2024 15:47

Quatis - Cerca de 40 colaboradores voluntários do Complexo Industrial da Nissan, em Resende (RJ), dedicaram parte do seu tempo nesta quarta-feira (28) para transformar os muros de escolas municipais da região, onde a unidade fabril da marca está localizada no Brasil.

A ação faz parte do programa ColoRir, que já está em sua segunda edição e também para celebrar o Dia Nacional do Voluntariado, comemorado no dia 28. O projeto não só revitaliza os espaços escolares, mas também promove oficinas de grafite, integrando educação e arte na comunidade.

O ColoRir foi criada em 2013 pela Nissan, com o objetivo incentivar o envolvimento social dos funcionários da empresa no Brasil, alinhado à estratégia global de sustentabilidade Nissan Ambition 2030. Em seus 11 anos de existência, o programa de voluntariado da Nissan já impactou positivamente quase 20 mil pessoas, através de mais de 15 projetos diferentes que geram valor para a comunidade.



Este ano, os voluntários da Nissan se envolveram na pintura das paredes de duas escolas públicas em Quatis: a Escola Municipal Professora Julieta Pereira Sampaio e o Ciep 492 Marciana Machado d’Elias. Após a aplicação da pintura base pelos funcionários, as paredes foram decoradas com grafites criados pelo ilustrador Rodrigo Santana CB. Além disso, os alunos das escolas tiveram a chance de participar de uma oficina com o ilustrador, onde puderam deixar sua marca em um espaço especial nos muros das escolas.