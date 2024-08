Convenção apresenta reeleição de Aluísio D'Elias - Foto: Reprodução/ Redes Sociais

Publicado 02/08/2024 14:06

Quatis - Foi realizada, nesta quarta-feira (31), uma convenção dos partidos Progressistas, Republicanos, Solidariedade, PSB e PL, em Quatis (RJ). Com a coligação “Construindo o Futuro de Quatis”, foram apresentados Aluísio d’Elias (Progressistas) como candidato a prefeito, Professora Ivone (PL) como candidata a vice-prefeita e os candidatos a vereador.

O evento contou com a participação de 500 pessoas e aconteceu no Restaurante Feira da Roça. Buscando a reeleição, o prefeito Aluísio d’Elias relembrou sua trajetória nos últimos quatro anos, destacando a importância de uma base sólida para o progresso da cidade. “Relembrar o passado me enche de orgulho pela nova Quatis que estamos construindo. É emocionante ver cada conquista, cada projeto realizado. No passado, os quatienses queriam sair da cidade, mas hoje, pessoas de fora desejam morar aqui pela qualidade de vida que oferecemos,” afirmou.



A candidata a vice-prefeita, Professora Ivone, destacou a parceria com o prefeito e o trabalho realizado na Secretaria de Educação durante sua gestão. “Foi uma honra receber este convite. Senti medo, mas também segurança, porque o trabalho que Aluísio vem realizando é exemplar e me inspiro nele. Na Secretaria de Educação, segui o exemplo dele e conseguimos a melhor educação do Sul do estado. Quando se trabalha com confiança, dedicação e humildade, os resultados são esses, e é isso que Quatis merece em todas as áreas,” concluiu.