Jovem é preso com drogas e arma de fogo em QuatisFoto: Divulgação/ PRF

Publicado 12/07/2024 14:02 | Atualizado 12/07/2024 14:04

Quatis - Um jovem, de 22 anos, foi preso na manhã desta sexta-feira (12) com drogas e arma de fogo em Quatis (RJ). A prisão aconteceu na Rua Georgette Barbosa Leite número, no bairro Jardim Independência.

De acordo com informações da Polícia Militar, os agentes receberam uma denúncia de um suspeito havia efetuado disparos de arma de fogo e estaria escondido no local. Imediatamente os policiais foram até o endereço e fizeram contato com o suspeito, que negou as acusações.

Os policiais fizeram buscas no quintal e arrecadaram um revólver calibre 38, uma munição intacta e quatro deflagradas, 18 pinos grandes, 17 menores de cocaína, dois tabletes de cocaína, um tablete médio de crack e 74 pedras de cocaína.

Todo o material apreendido e o suspeito foram encaminhados para a delegacia de Porto Real, onde o caso foi registrado.