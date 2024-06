Quatis fecha contrato com empresa de coleta seletiva - Foto: Divulgação/ Prefeitura de Quatis

Quatis fecha contrato com empresa de coleta seletivaFoto: Divulgação/ Prefeitura de Quatis

Publicado 28/06/2024 16:42

Quatis - A Prefeitura Municipal de Quatis anunciou na última segunda-feira (24) que firmou um contrato com a Cooperativa de Catadores de Quatis (COOPCAQ). A ação tem como objetivo implantar a coleta seletiva na cidade.

Segundo a prefeitura, o serviço vai contar com a locação de um caminhão para realizar o transporte de resíduos. Além disso, será criado um Centro de Triagem, onde a separação e destinação correta dos materiais serão feitas.



A Caroline Teixeira Lopes, secretária de Sustentabilidade e Ambiente informou que o governo municipal trabalhou muito para que o contrato fosse assinado com a cooperativa, e que estão conversando para que elas possam ter um lugar seguro para trabalhar e com equipamentos adequados.

De acordo com o prefeito de Quatis, Aluísio D'Elias, os trabalhadores terão muito mais dignidade a partir dessa nova iniciativa. "Projetos como esse, fazem com que o município se desenvolva cada vez mais e o meio ambiente é o principal beneficiado.” – finaliza.