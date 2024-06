Publicado 24/06/2024 21:28

Quatis - A Prefeitura Municipal de Quatis vai realizar o 1º Fórum Municipal da Pessoa Idosa na cidade. O evento acontece nesta quarta-feira, dia 26 de junho, a partir das 13 horas, no CRAS Maria de Lourdes, em Quatis (RJ).

O objetivo da ação é pautar os direitos sociais da pessoa idosa, a partir dos termos do Estatuto do Idoso. Junho é o mês voltado para iniciativas como essa para sensibilizar a sociedade sobre o combate das diversas formas de violência contra a pessoa com idade igual ou superior a 60 anos.

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), as situações de violência contra a pessoa idosa prejudicam a integridade física e emocional da pessoa, impedindo o desempenho de seu papel social. Durante o Fórum, haverá a votação dos membros para compor o Conselho Municipal de Direito da Pessoa Idosa (CMDPI).

A iniciativa, que é aberta ao público, também visa discutir temas relacionados ao direito da pessoa idosa e ainda iniciar as atividades propostas pelo Conselho.