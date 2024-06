Cavalo caído em buraco é resgatado em Quatis - Foto: Divulgação/ Prefeitura Municipal de Quatis

Publicado 18/06/2024 15:59

Quatis - Um cavalo com indícios de maus tratos foi resgatado na quarta-feira (12), em Quatis (RJ). De acordo com informações da Prefeitura Municipal de Quatis, o animal estava dentro de um buraco quando foi encontrado.

O resgate aconteceu próximo ao bairro Lava-pés. Uma equipe do Grupamento Ambiental, junto com a equipe da Divisão de Vigilância Sanitária e Ambiental foram acionados na terça-feira (11). Segundo depoimento dos moradores, o cavalo estava muito abaixo do peso considerável saudável para a espécie. Os agentes foram até o endereço, mas não encontraram o animal.

Na quarta-feira a equipe voltou ao local e o encontrou com indícios de maus tratos dentro de um buraco. De acordo com os moradores, o animal havia sofrido uma queda e ficou preso em um pequeno buraco de areia, próximo à represa. Em seguida a prefeitura mobilizou profissionais e equipamentos para que a retirada do animal fosse feita de forma segura.



Segundo a prefeitura, com o auxílio de uma máquina e uma corda, o cavalo foi resgatado com vida e em segurança. Além da Vigilância Sanitária e do Grupamento Ambiental, o resgate contou com a participação das equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI) e do Centro Integrado de Recolhimento, Assistência e Controle de Animais (CIRAC), para onde o animal foi levado para ser analisado e receber os devidos cuidados.