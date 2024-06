Publicado 12/06/2024 16:40 | Atualizado 12/06/2024 16:40

Quatis - A Prefeitura Municipal de Quatis anunciou nesta quarta-feira (12), mudança no local de vacinação contra a dengue no município. De acordo com o governo municipal, a imunização vai acontecer na antiga sala de laboratório do Hospital São Lucas, no centro da cidade.

Ainda segundo a prefeitura, a partir desta quarta, a vacinação contra a dengue vai acontecer somente às quartas-feiras de 9h às 16h. O público alco para receber o imunizante nesta primeira fase, é crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos.

Para receber a vacina, a criança ou adolescente deve estar acompanhado do pai ou responsável e apresentar RG, CPF, Cartão do Sus e caderneta de vacinação. A antiga sala de laboratório do Hospital São Lucas fica na travessia Doná Ritinha Sampaio, ao lado da unidade, no Centro.