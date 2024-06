Publicado 07/06/2024 18:04

Quatis - A Prefeitura Municipal de Quatis, em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) abriu nesta sexta-feira (7) as inscrições para o curso de Almoxarife na cidade. O curso é gratuito e podem participar moradores que tenham idade acima de 18 anos, que já tenham completado, no mínimo, o 7º ano do Ensino Fundamental.

Ao todo, são 20 vagas disponíveis. As aulas começam no dia 5 de agosto e serão realizadas na sede do CATE, em Quatis. Para participar, é preciso ir presencialmente entre segunda e sexta-feira, das 8h às 17 horas, no Centro de Atendimento ao Trabalhador e Empreendedor (CATE) até o dia 31 de julho.

Para confirmar a inscrição, o interessado deve apresentar documentos como RG, CPF, declaração de escolaridade e comprovante de residência. Um dos objetivos do curso é ensinar a programar e controlar o recebimento de materiais mediante documentação fiscal.



As serão realizadas no CATE, que se localiza na Rua Nossa Senhora do Rosário, nº 185, no Centro.