Publicado 28/05/2024 21:43

Quatis - A Prefeitura de Quatis, por meio da Secretaria de Saúde da cidade, começou nesta segunda-feira (27), a Campanha de vacinação contra a Poliomielite na cidade. A ação vai até o dia 14 de junho nas unidades de saúde do município.

Segundo a prefeitura, apenas crianças de 1 a 4 anos de idade podem recebem o imunizante. A campanha tem como objetivo garantir mais proteção contra a doença, principalmente para esse público-alvo. Crianças menores de um ano devem seguir o esquema vacinal de três doses da vacina inativada poliomielite. Já entre 1 e 4 anos, podem receber o imunizante ativo para se protegerem.

Para a imunização, os pais ou responsável da criança devem levar o RG, CPF, Cartão do Sus e carteira de vacinação. A campanha segue até o dia 14 de junho em todas as unidades de saúde da cidade.



A vacinação contra a Poliomielite em Quatis está acontecendo de segunda à sexta-feira, das 9 às 16 horas, em todas as Unidades Básicas de Saúde do município e também no Núcleo de Atenção Integrada à Saúde da Mulher, Criança e Adolescente (NAISMCA), antiga Casa da Criança, no centro da cidade.