Quatis inicia programa de reflorestamento em parceria com o CEDAEFoto: Divulgação/ Prefeitura Municipal de Quatis

Publicado 22/05/2024 16:52

Quatis - A Prefeitura Municipal de Quatis iniciou nesta segunda-feira (20) um programa de reflorestamento na altura da estrada Quatis x Glicério. A iniciativa é uma parceira com a Companhia Estadual de Águas e Esgotos com o governo municipal.

O objetivo é recuperar as áreas ambientais e realizar serviços de manutenção de reflorestamento e limpeza na área de preservação do Ribeirão dos Quatis. Essa ação faz parte do programa “Replantando Vidas”, do CEDAE, que já recebeu mais de 25 prêmios e selos de sustentabilidade e responsabilidade social.

De acordo com a Secretaria Municipal de Sustentabilidade e Ambiente (SMSA), a área vai receber ainda controle de formigas cortadeiras, plantio e manutenção de cercas. A Academia Pérolas Negras, de Resende, também está participando da iniciativa.