Publicado 16/05/2024 18:59

Quatis - A Prefeitura Municipal de Quatis ampliou o público alvo da vacinação contra a Influenza nesta quinta-feira (16). A partir desta data, todos os moradores com idade acima de 6 meses de idade podem se imunizar.

Segundo a Secretaria de Saúde da cidade, tomar a vacina nessa época do ano é fundamental, já que faz frio e é comum a circulação de vírus da gripe. Para receber o imunizante, é necessário apresentar documentos como CPF, RG e Cartão Sus. No caso de crianças, é preciso levar a caderneta de vacinação também. O horário é de 9h às 16h em todas as unidades de saúde da cidade. Para receber o imunizante, é necessário apresentar documentos como CPF, RG e Cartão Sus. No caso de crianças, é preciso levar a caderneta de vacinação também. O horário é de 9h às 16h em todas as unidades de saúde da cidade.



As unidades com vacina disponível são:

- Clínica da Família, no bairro Nossa Senhora do Rosário;

- ESF II Maria da Glória Silva, no Mirandópolis;

- ESF III Ana Greice, no Jardim Independência;

- ESF IV Conselheira Neuza Pacheco, no Jardim Polastri;

- Unidades Básicas de Saúde dos distritos Falcão e Ribeirão de São Joaquim.



De acordo com a prefeitura, crianças e adolescentes devem se vacinar no Núcleo de Atenção Integrada à Saúde da Mulher, Criança e Adolescente (NAISMCA), antiga Casa da Criança, no Centro.