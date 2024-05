Publicado 13/05/2024 20:37

Quatis - Os moradores de Quatis interessados em participar da Semana do Empreendedor na cidade têm até sexta-feira (17) para realizarem a inscrição.

O evento começa no próximo dia 20 de maio e segue até o dia 24. Ao todo serão 5 dias de palestras com temas de negócios, mídias digitais e administração, com o intuito de capacitar os empreendedores do município. A iniciativa é uma parceria com o Sebrae Médio Paraíba, que oferece a capacitação para os interessados.

O evento é aberto ao público maior de 18 anos de idade. Para realizar a inscrição, o interessado deve ir ao Centro de Atendimento ao Trabalhador e Empreendedor (CATE) que fica na Rua Nossa Senhora do Rosário, nº 185, no Centro.