Publicado 06/05/2024 18:48

Quatis - A Prefeitura Municipal de Quatis está com inscrições abertas até o dia 22 de maio para curso de Operador de Computador. De acordo com a prefeitura, são 20 vagas disponíveis. As aulas vão começar no dia 27 de maio em Resende, no Polo SENAI, das 18h às 22 horas.

Moradores com idade a partir de 16 anos e Ensino Fundamental completo podem se inscrever. Para participar basta levar RG, CPF, comprovante de residência e escolaridade. Caso o interessado seja menos de 18 anos, precisa levar os documentos do responsável também.

O endereço das inscrições é no Centro de Atendimento ao Trabalhador e Empreendedor (CATE), que fica na Rua Nossa Senhora do Rosário, 185, em Quatis. O horário de funcionamento é de segunda à sexta, das 8h às 17 horas.