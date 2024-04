Publicado 29/04/2024 18:32

Quatis - A Prefeitura Municipal de Quatis está com inscrições abertas para o Campeonato de Orientação do Estado do Rio de Janeiro (COERJ). Prazo termina nessa semana.

Essa é a segunda fase do evento, que vai acontecer no dia 19 de maio. Quem estiver interessado em participar pode se inscrever até a próxima sexta-feira (3), através do site do evento clicando aqui

O endereço da competição é no Hotel Fazenda Lagos do Vale, que fica na Estrada Fazenda Roma, km 1, sem número. O local fica próximo à estrada Quatis x Floriano.

Essa modalidade de corrida aproveita toda a natureza e área verde como cenário para a competição. Além da corrida, no dia 18 de maio vai acontecer o Festival Estudantil Quatis em Orientação. O objetivo é integrar os alunos das escolas municipais ao projeto.