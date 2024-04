Publicado 22/04/2024 15:56

Quatis - Na próxima sexta-feira (26) os moradores de Quatis (RJ) poderão receber atendimento no ônibus da Justiça Itinerante. O coletivo estará estacionado das 9h às 15h na Avenida Nossa Senhora do Rosário, no Centro, em frente à Igreja Matriz.

O objetivo é ajudar as pessoas que não têm condições de contratar um advogado para resolver problemas de menor complexidade. No ônibus será possível verificar informações de audiências e consultar soluções mais rápida de questões jurídicas.

Segundo a Prefeitura Municipal de Quatis, o atendimento é realizado sempre nas datas programadas, nas sextas-feiras de cada mês. Quem não puder comparecer, ainda haverá outra oportunidade no próximo mês de maio.