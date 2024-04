Publicado 16/04/2024 16:22

Quatis - A Prefeitura Municipal de Quatis divulgou nesta terça-feira (16) uma nova data para a oficina "Como administrar um pequeno negócio" do programa 'Mei em Movimento'.

O curso, que aconteceria nesta semana, foi remarcado. A capacitação, dedicada ao microempreendedor, agora vai acontecer em novas datas, nos próximos dias 24 e 25 de abril.

Para participar os interessados precisam se dirigir até o local, tendo em mãos documentos pessoais como RG, CPF e CNPJ, para garantirem a vaga.



O horário e local continuam os mesmo: das 18h às 22 horas, no Centro de Atendimento ao Trabalhador e Empreendedor (CATE). As inscrições são gratuitas e estão acontecendo no próprio CATE, que fica na Rua Nossa Senhora do Rosário, n° 185, no centro de Quatis.