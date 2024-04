Publicado 09/04/2024 19:15 | Atualizado 09/04/2024 19:16

Quatis - O lançamento aconteceu na última sexta-feira (5) no Centro de Atendimento ao Trabalhador e Empreendedor (CATE), no centro da cidade. O programa 'MEI em Movimento' é uma parceria do Sebrae Médio Paraíba com a Prefeitura e tem o objetivo de capacitar o microempreendedor individual.

Cerca de 30 pessoas participaram da primeira oficina. A programação conta com uma série de palestras, oficinas e capacitações, que serão realizadas até o final do ano para o público empreendedor de Quatis.

Serão realizadas palestras, workshops e oficinas em diversos temas, como gestão e administração de negócios, marketing, conteúdos empreendedores no ramo financeiro e digital, geração de negócios e muito mais.

A programação completa do “MEI em Movimento” será divulgada ao longo do ano, nos canais oficiais da Prefeitura de Quatis.