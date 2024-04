Publicado 04/04/2024 15:22

Quatis - Depois da suspensão por falta de doses, Quatis recebe remessa e já tem data marcada para retomar a vacinação. A partir da próxima segunda-feira (8) todos os moradores poderão se imunizar na cidade.



A Campanha de Vacinação contra a Gripe (Influenza) começou no dia 25 de março em Quatis. O objetivo é imunizar a população contra a infecção viral aguda que afeta o sistema respiratório.

Nesta primeira etapa, pessoas pertencentes a grupos prioritários ou com comorbidades, terão prioridade na imunização. A campanha segue até o dia 31 de maio e acontece em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município, de segunda à sexta-feira, no horário das 9h às 16 horas.



Veja quem pode vacinar nesta etapa:



Crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade (5 anos, 11 meses e 29 dias);

Trabalhador da Saúde;

Gestantes;

Puérperas;

Professores do Ensino Básico e Superior;

Povos indígenas;

Quilombolas;

Idosos com 60 anos ou mais;

Pessoas em situação de rua;

Profissionais das Forças de Segurança e Salvamento;

Profissionais das Forças Armadas;

Pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais independente da idade;

Pessoas com deficiência permanente;

Caminhoneiros;

Trabalhadores de transporte coletivo rodoviário para passageiros urbanos e de longo curso;

Trabalhadores Portuários;

População privada de liberdade e funcionários do sistema de privação de liberdade;

Jovens e adolescentes entre 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas;

A Prefeitura informa que pacientes que pertencem a grupos com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas, devem apresentar laudo médico.



Segundo o cronograma divulgado pela Secretaria de Saúde de Quatis, os moradores de comunidades como Joaquim Leite, Quilombola de Santana e Assentamento Irmã Dorothy, deverão ser vacinados através da unidade móvel “Saúde Sobre Rodas”, nos dias em que a unidade estiver na comunidade.