Publicado 02/04/2024 15:46

Quatis - Ontem (1) começou a última etapa de vacinação da Campanha contra a Febre Aftosa no município. A vacinação é obrigatória e foi antecipada para este mês em todo o estado do Rio.



Serão imunizados os bovinos e bubalinos de todas as idades nesta fase da campanha. As vacinas são aplicadas pelo próprio produtor rural.



Após a vacinação, o proprietário deve apresentar a declaração (formulário de vacinação recebido junto a compra das vacinas) e a nota fiscal da compra no Centro de Atendimento ao Trabalhador e Empreendedor (CATE) de Quatis, que fica na Rua Nossa Senhora do Rosário, n° 185, no centro da cidade.



De acordo com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico Urbano e Rural (SMDEUR), a vacinação do rebanho é essencial para o município e região, já que contribui para a imunização do gado e evita multas.

Caso o produtor não realize a vacinação do seu rebanho, além de ser multado, pode ter a propriedade interditada.

O objetivo da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento é ultrapassar a meta dos 90% de vacinação estabelecida pelo Ministério da Agricultura e Pecuária.